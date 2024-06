Dopo i molteplici annunci a tema smartphone, OnePlus sembra pronta a lanciarsi a capofitto nel mondo degli indossabili smart, nel dettaglio parliamo di OnePlus Watch 3, il prossimo orologio smart che dovrebbe fare da erede a Watch 2.

In passato stato avvistato sul sito di certificazione BIS, facendo trapelare anche diverse informazioni su batteria e processore, ma non è tutto, infatti ora il device ha dato segni di se anche nel database dell’ente cinese MIT (Ministero dell’Industria e dell’informatica), mostrando al pubblico nuove info tra le quali il design che dovrebbe essere quello definitivo.

Il design di Watch 3

Il dispositivo porta il codice modello OPWWE234 (il modello precedente è OPWWE231), dovrebbe avere un design paragonabile a quello adottato da Watch 2, di conseguenza il quadrante rotondo dovrebbe restare invariato e mantenere i due pulsanti fisici che però passeranno sul lato destro, scelta da parte dell’azienda cinese che mostra la volontà di apportare più un aggiornamento sul piano estetico che una vera e propria revisione.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ricordiamo che al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali e quelle presenti sono solo voci di corridoio che necessitano di conferma, il device dovrebbe integrare la seconda generazione del processore Snapdragon Wear W5 di Qualcomm e una batteria da 500mAh, la medesima di Watch 2.

Per il resto sappiamo ancora poco, infatti non sono circolate ancora voci in merito un possibile periodo d’arrivo ed un prezzo, probabilmente ci sarà ancora da attendere un po’, forse autunno, sul prezzo invece è altamente probabile che troveremo qualcosa di simile al modello precedente, al netto dei dazi attuali sulle importazioni dalla Cina che potrebbero aumentare nel corso di questi mesi.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di alcune info in più, a ridosso del lancio sicuramente alcuni dettagli ufficiali arriveranno online grazie alla varie certificazioni prodotto.