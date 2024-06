WhatsApp continua a evolversi per offrire un servizio sempre più avanzato ai suoi utenti. La popolare applicazione di messaggistica, sta per introdurre una serie di aggiornamenti destinati a cambiare il modo di fare videochiamate. Secondo quanto riportato da wabetainfo.com, la versione beta 2.24.13.14 della piattaforma include indizi rilevanti su queste novità. Le quali mirano a rendere le videochiamate più interattive e piacevoli. Tra le principali innovazioni in arrivo, spiccano gli effetti e i filtri basati sulla realtà aumentata. Questi strumenti consentiranno alle persone di aggiungere elementi virtuali e interattivi durante le loro telefonate video. Così da migliorare l’aspetto visivo e l’esperienza complessiva. Gli effetti AR permetteranno, ad esempio, di ritoccare il proprio viso, modificare il colore della pelle e migliorare l’illuminazione in ambienti poco illuminati.

WhatsApp: nuove funzioni per sfondi e una maggiore interattività

Oltre agli effetti di realtà aumentata, WhatsApp sta lavorando su altre funzionalità. Una delle più attese riguarda sicuramente la possibilità di cambiare lo sfondo durante le chiamate. Una caratteristica resa popolare da piattaforme come Zoom durante il periodo di pandemia. Questa funzione sarà particolarmente utile per chi partecipa spesso a videochiamate di gruppo, sia per motivi professionali che personali. In più, saranno introdotti diversi effetti che renderanno il tutto ancora più divertente e coinvolgente. Come ad esempio l’utilizzo di avatar al posto del proprio viso. Queste innovazioni rappresentano un importante passo avanti per WhatsApp che continua a distinguersi sempre di più, a ritmi davvero rapidi. Insomma tutte queste nuove introduzioni miglioreranno l’esperienza utente in generale. In più renderanno le videochiamate uno strumento più potente e flessibile, adatto a molteplici esigenze.

Con questi aggiornamenti, la piattaforma conferma, ancora una volta, la sua volontà di innovarsi costantemente. Ma soprattutto di rispondere alle esigenze dei suoi milioni di utilizzatori in tutto il mondo. Per poter usufruire delle ultime novità in arrivo, assicuratevi di avere installata l’ ultima versione disponibile dell’ app.