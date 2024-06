Nel mondo sempre più competitivo delle applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp si prepara a un importante aggiornamento. Quest’ultimo permetterà di ridefinire completamente l’esperienza utente per quanto riguarda le chiamate e le videochiamate. Nonostante la crescente sfida da parte di altre piattaforme, l’ applicazione di proprietà di Meta, resta leader indiscusso nel settore. Continuando a innovarsi per mantenere la sua posizione di dominio.

A tal proposito sembra infatti che l’ omonima app si stia preparando ad introdurre la possibilità di effettuare videochiamate non solo tramite smartphone. Ma anche direttamente da desktop e tablet. Questo passo mira a migliorare l’accessibilità e l’utilizzo di tale funzione. Così da rendere la piattaforma più versatile e utilizzabile su ogni tipo di dispositivo. Grazie all’implementazione di un nuovo codec, la qualità audio e video delle chiamate subirà un notevole miglioramento. Indipendentemente dal tipo di device utilizzato, persino quello più datato.

WhatsApp: arrivano le modifiche un’interazione più avvincente

Un’altra novità di rilievo riguarda l’introduzione delle chiamate e video-chiamate di gruppo estese fino a 32 persone contemporaneamente. Questa funzionalità mira a facilitare la comunicazione tra gruppi di lavoro o amici. Ma assicura anche una qualità audio e video ottimale per tutti i partecipanti e dispositivi. Così da rendere le riunioni virtuali e le conversazioni di gruppo più efficienti e piacevoli. In più, la piattaforma renderà disponibile, durante questa attività, anche la condivisione dello schermo. Consentendo agli utenti di mostrare dati e informazioni in tempo reale mentre mantengono attiva la conversazione.

Per migliorare ulteriormente questa esperienza WhatsApp introdurrà anche degli indicatori visivi che evidenzieranno l’avatar della persona che sta parlando in un dato momento. Ciò sarà segnalato da un bordo colorato intorno all’avatar o da un ingrandimento dell’immagine dell’interlocutore attivo. Facilitando così un’interazione più fluida e chiara tra i partecipanti alla chiamata. Insomma, con questi aggiornamenti, l’ app si pone l’obiettivo ambizioso di consolidare la propria posizione nel mercato delle comunicazioni digitali. Garantendo un’esperienza d’uso sempre più completa e integrata per le loro esigenze quotidiane di comunicazione e collaborazione online.