Microsoft di recente ha implementato un notevole miglioramento nell’applicazione “Collegamento al Telefono” (Phone Link) su Windows 11. Ora infatti sarà concessa la scansione OCR (Optical Character Recognition) del testo contenuto nelle immagini sui dispositivi Android. Questa nuova funzionalità è denominata “Scan text“. Essa è accessibile a tutti gli utenti che hanno aggiornato l’applicazione alla versione 1.24052.124.0. La procedura per utilizzare questa funzione è semplice. Basta collegare il proprio PC al dispositivo Android, accedere alla sezione Foto dell’app, aprire l’immagine desiderata e selezionare il comando Testo. L’applicazione individuerà automaticamente il testo presente nella foto. Da qui provvederà ad evidenziarlo fino a permettere all’utente di copiarlo o selezionare solo la parte interessata.

Microsoft e le nuove funzionalità di modifica degli screenshot

Questa novità rappresenta un passo avanti molto importante per l’applicazione Phone Link. In quanto amplia le sue capacità e contribuisce a renderla uno strumento ancora più utile. Soprattutto per coloro che lavorano su entrambe le piattaforme, Windows e Android. Al momento, tale opzione sembra funzionare con il testo in lingua inglese. Ma è facile prevedere che i futuri aggiornamenti miglioreranno ulteriormente il riconoscimento testuale anche in altre lingue. Questa integrazione rappresenta un notevole progresso nella sinergia tra i due sistemi operativi. In quanto facilita la gestione dei contenuti tra smartphone e PC.

Ma Microsoft non si è fermato qui. La società si è infatti occupata anche di migliorare altre funzioni dell’app Phone Link grazie al pacchetto Cross Device Experience Host. Tra queste, una delle più interessanti è la possibilità di modificare gli screenshot acquisiti su smartphone direttamente dal PC. Una volta che il telefono è associato al computer, l’utente riceverà una notifica che invita a modificare l’immagine appena acquisita. Utilizzando lo Strumento di cattura su Windows, sarà possibile apportare varie modifiche grafiche. Come ritagli, annotazioni e altri aggiustamenti.

Queste nuove opzioni di utilizzo rendono così Phone Link un’applicazione più versatile. Ma migliorano anche l’integrazione tra dispositivi Android e Windows, semplificando il lavoro degli utenti. Insomma, Microsoft continua a lavorare per offrire strumenti che aumentino la produttività e l’efficienza.