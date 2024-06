Negli ultimi anni, WhatsApp ha reso sempre più facile la comunicazione tra amici e familiari. A tal proposito una delle funzionalità più apprezzate è senza dubbio quella degli sticker. All’ inizio creare questi tipi di adesivi richiedeva l’uso di applicazioni di terze parti. Ma grazie agli ultimi aggiornamenti, questo processo è diventato molto più semplice e immediato. Così ora gli utenti potranno crearli direttamente all’interno dell’app stessa.

Per iniziare, bisogna innanzitutto aprire una chat e cliccare sull’icona delle emoji. In alto troverete poi un’icona che vi condurrà al pannello degli sticker. Una volta lì, basterà premere il pulsante “+” per iniziare a creare le vostre immagini personalizzate. Da qui bisogna infatti scegliere la foto che desiderate e trasformarla in sticker selezionando una delle due opzioni disponibili. La prima vi consentirà di ritagliare il soggetto dell’ immagine, seguendo dettagliatamente tutti i contorni. La seconda, invece, crea uno sticker rettangolare o quadrato, mantenendo l’intera immagine.

WhatsApp: personalizzazione e funzionalità avanzate

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel processo di creazione degli sticker su WhatsApp ha ulteriormente semplificato questo compito. L’AI aiuta infatti a ritagliare il soggetto della foto in modo accurato. Rendendo il risultato finale esteticamente gradevole e pronto per essere utilizzato nelle conversazioni. Ma non finisce qui. Prima di salvare il vostro nuovo progetto, avrete la possibilità di personalizzarlo ancora aggiungendo testo o disegni. Così da poter creare adesivo ancora più unici e perfettamente adattati alle vostre esigenze comunicative.

Oltre alla creazione di sticker, WhatsApp, di recente, ha anche introdotto una serie di miglioramenti funzionali. Tra questi l’invio automatico di foto e video in alta definizione. Tale opzione prima doveva essere attivata manualmente, ora, invece è già impostata di default. Così da garantire che tutti i vostri media vengano condivisi sempre nella migliore qualità possibile. Insomma, tutti questi aggiornamenti non fanno altro che dimostrare l’impegno continuo della piattaforma nel migliorare la sua esperienza d’uso. Rendendo la comunicazione digitale più semplice, ma anche più ricca e coinvolgente.