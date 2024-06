Vodafone Italia annuncia una nuova rimodulazione dei prezzi. Quest’ultime coinvolgeranno alcune offerte di rete fissa per i clienti privati, a partire dal 1 agosto. Secondo quanto riportato il costo aumenterà di 3,99euro al mese. I clienti interessati da tale modifica contrattuale stanno ricevendo una comunicazione specifica in fattura a partire dal 20 giugno.

L’operatore ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l’informativa sulla rimodulazione. È possibile visionarla nella sezione “Modifiche Contrattuali e Aggiornamenti” della pagina “Vodafone Informa“. Tra le diverse informazioni c’è anche la motivazione che ha portato agli aumenti. Secondo l’operatore le rimodulazioni sono necessarie per continuare a investire nella rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico.

Vodafone Italia comunica nuovi aumenti per le tariffe

Negli ultimi giorni, l’operatore aveva comunicato altre due variazioni contrattuali. La prima riguarda alcune offerte di rete mobile ricaricabili, che vedranno un aumento fino a 3,99euro al mese a partire dal 10 luglio. La seconda variazione interessa le tariffe di rete fissa per clienti business, con incrementi fino a 13euro mensili a partire dal 5luglio.

Vodafone offre ai clienti che non intendono accettare le nuove condizioni la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il proprio numero. Il tutto senza penali né costi di disattivazione. Suddetto diritto può essere esercitato fino alla data indicata nella comunicazione in fattura, con un periodo minimo di recesso garantito di 60 giorni, specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali“.

I clienti che esercitano il diritto di recesso o che richiedono il passaggio ad un altro operatore successivamente alla data di modifica, quindi a partire dal 1agosto, vedranno addebitarsi i costi del servizio usufruito da quella data fino alla chiusura del contratto.

Gli utenti possono esercitare il diritto di recesso attraverso diversi canali, tra cui online sul sito ufficiale Vodafone, nei negozi fisici, inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti, scrivendo via PEC, o chiamando il servizio clienti. Per quanto riguarda eventuali rate residue del costo di attivazione o dei dispositivi associati all’offerta, queste verranno pagate con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicati. In alternativa, i clienti hanno la possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione.