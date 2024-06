L’Agenzia delle Entrate introduce una nuova iniziativa per gli utenti. Fino al 30giugno, infatti, sarà possibile richiedere l’esonero per il pagamento del Canone RAI. L’esenzione è rivolta ai cittadini che hanno compiuto 75anni. Inoltre, nell’anno precedente devono aver dichiarato o percepito un reddito complessivo (pari o inferiore) a 8.000euro. È possibile richiedere l’esonero anche nel caso in cui non si possieda un televisore. O anche se esiste un’altra fornitura elettrica su cui è già addebitato il canone televisivo.

Esenzione Canone RAI: ecco come procedere

Per richiedere l’esonero bisogna scaricare il modulo apposito. Quest’ultimo è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver compilato il modulo ci sono diverse modalità per presentarlo/inviarlo. Si può consegnare di persona presso l’Agenzia delle Entrate o online sul sito ufficiale dell’ente. In quest’ultimo caso viene effettuato il login usando CIE, SPID o Carta Nazionale dei Servizi. Dopo l’accesso, è necessario cliccare su “Servizi“. A questo punto bisogna digitare “Canone” nella barra di ricerca e cliccare su “Cerca“. Seguendo le istruzioni fornite, si può completare la procedura online.

In alternativa, è possibile spedirlo per raccomandata. L’indirizzo è “Agenzia delle Entrate- Direzione ProvincialeI di Torino -Ufficio Canone TV- Casella postale22 – 10121(Torino)”. In questo caso è necessario allegare una fotocopia di un documento d’identità. Un’altra opzione permette di inviare il modulo via PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, firmandolo digitalmente.

La scadenza del 30 giugno 2024 offre un periodo adeguato per preparare ed inviare la richiesta di esenzione. In questo modo viene garantito a tutti coloro che ne hanno diritto di usufruire di tale opportunità. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli utenti in condizioni sfavorevoli e possono così risparmiare sulla spesa fissa del Canone RAI.

È importante sottolineare che quest’anno per tutti gli utenti è prevista una riduzione del prezzo. Il canone quest’anno ha il costo di 70 euro rispetto ai 90euro degli anni precedenti. Si tratta di una riduzione considerevole sul costo delle bollette dell’energia elettrica.