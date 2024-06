Honor 200 Lite viene proposto su Amazon ad un prezzo davvero più unico che raro, che rappresenta la migliore soluzione su cui gli utenti possono decidere di fare affidamento, nell’ottica di riuscire ad avere il massimo con il minimo sforzo.

Il prodotto viene caratterizzato dalla presenza di un display davvero interessante, da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED eye-care ad alta risoluzione, affiancato da un processore octa-core che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che però è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Honor 200 Lite: offerte mai viste su Amazon

Occasione davvero ghiottissima per avere tra le mani uno smartphone eccellente sotto molteplici punti di vista ad un prezzo estremamente coinvolgente: il prodotto in questione ha un costo di soli 279 euro, ed è perfetto per riuscire a godere di ottime performance dietro il pagamento di un contributo complessivamente non troppo elevato. Lo potete acquistare qui.

La connettività 5G non manca, così da poter navigare alla massima velocità possibile e disponibile, ottimo è anche il comparto fotografico: composto da un sensore principale da 108 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 50 megapixel, per un setup davvero unico nel suo genere, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento. La batteria è un componente da 4500mAh che riesce perfettamente a farsi valere, nonostante comunque si tratti di un quantitativo non particolarmente elevato. Le dimensioni del prodotto restano comunque allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 161,05 x 74,55 x 6,78 millimetri, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 166 grammi.

La connettività dello smartphone resta comunque sufficientemente fornita: oltre al 5G troviamo WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.1, USB type-C 2.0 (quindi senza uscita video), chip NFC ed anche il GPS.