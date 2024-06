A partire dal 17 giugno 2024, Vodafone ha introdotto le nuove promozioni estive dedicate agli smartphone. Grazie a cui si è proposto di offrire importanti sconti su una vasta tipologia di dispositivi. Tra le offerte principali, spiccano le opzioni di rateizzazione attraverso le formule Smartphone Easy e Telefono No Problem. La prima è attiva dal 26 ottobre 2023, ed è disponibile per nuovi e già clienti presenti sui sistemi NEXT. Questa promo permette di acquistare un telefono con piani di rimborso che variano da 12 a 48 mesi, con una rata minima di 5€ al mese.

Tali soluzioni includono modelli di vari marchi. Come Samsung Galaxy S24, Honor Magic V2, Google Pixel 8 Pro e altri ancora. Oltre ai piani di rateizzazione, l’ operatore propone anche l’iniziativa trade-in Smart Change. Grazie a cui è possibile ottenere sconti sulle rate restituendo un vecchio cellulare in negozio.

Le nuove promozioni per i clienti Vodafone

Come già detto, allo stesso tempo, Vodafone offre la modalità di pagamento Telefono No Problem (TNP), disponibile dal 17 giugno 2024. Essa prevede un accordo di pagamento a rate di 24 mesi con eventuale anticipo e un costo di attivazione di 9,99€ per i nuovi clienti. Tra gli smartphone inclusi nell’ offerta, troviamo l’Oppo A58 e il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G. Tale metodo richiede un pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario.

Un’altra promozione vantaggiosa per i già clienti Vodafone è l’offerta “Infinito 24 Mesi Gratis”. Essa include minuti, SMS e Giga illimitati per 24 mesi senza costi aggiuntivi, oltre a un prezzo bloccato. La promo è valida esclusivamente per coloro che effettuano l’acquisto di uno smartphone con qualsiasi modalità di pagamento nei punti vendita dell’ operatore.

Insomma tutte queste nuove offerte estive riflettono l’impegno dell’ azienda nel fornire soluzioni sempre più flessibili e convenienti per l’acquisto di telefoni. Così da potersi adattare al meglio alle diverse esigenze degli utenti.