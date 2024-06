Formula 1: Flavio Briatore torna in corsa con la Alpine

Il mondo della Formula 1 si prepara ad accogliere una delle personalità più influenti della sua storia recente. Tornando indietro negli anni 90 e 2000, apice del successo di casa Renault, ecco che il ricordo chiama in causa Flavio Briatore, che fa ufficialmente il suo ritorno nel Circus ma questa volta con un ruolo diverso.

Ad ufficializzare il rientro tra le corse del manager è stato il team Alpine, che accoglie dunque Briatore. Il 74enne piemontese dunque è stato scelto direttamente dal CEO del gruppo Renault Luca de Meo, che non ha esitato a puntare su una figura che ha costruito la sua esperienza proprio nel paddock.

Briatore torna in Formula 1: rivestirà il ruolo di consigliere esecutivo del CEO

“Il team BWT Alpine F1 ha annunciato che Flavio Briatore è stato nominato consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Briatore si concentrerà principalmente sulle aree di alto livello del team, tra cui la ricerca di talenti di punta e l’analisi del mercato dei piloti, oltre a valutare la struttura attuale del team e a mettere la sua esperienza a disposizione per questioni strategiche relative allo sport“.

Questa è la nota con cui Alpine ufficializza il ritorno tra le corse di Flavio Briatore, con lo scopo di migliorare i risultati che fino ad oggi non hanno proprio entusiasmato. Il ruolo che spetterà al piemontese sarà quello di braccio destro del CEO Luca de Meo. Di certo saranno tante le conoscenze che Flavio Briatore metterà a disposizione della scuderia. Gli stessi addetti ai lavori riconoscono al manager tantissime qualità come ad esempio la capacità di lettura e in materia decisionale.

Si prepara dunque a partire ufficialmente una nuova era per Briatore dopo lo scandalo Crashgate che lo portò fuori dal mondo delle corse quando ancora era in Renault.