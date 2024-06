Truffe phishing e messaggi ambigui: come riconoscere le minacce sul web

Le truffe purtroppo sono sempre in agguato e questo lo stanno dimostrando i tempi che corrono, con diverse soluzioni che bisogna adottare per evitare di cascare nel baratro. Gli utenti spesso sottovalutano quello che può accadere in situazioni di questo genere ed è per tale motivo che metterli in guardia è d’obbligo.

Quando si parla di truffe, bisogna sapere che queste possono arrivare da un momento all’altro e soprattutto da qualsiasi parte. Diverse persone hanno segnalato alcune attività molto strane all’interno della loro casella di posta elettronica, dove infatti si starebbe consumando il misfatto. I truffatori avrebbero utilizzato la tecnica del phishing per fregare i poveri utenti, che spesso si fidano di testi elaborati appositamente per far cascare nella rete quante più persone possibili.

Lo scopo è quello di far credere una cosa che in realtà non esiste, ma che può risultare allettante o di prima necessità per chi legge. La scadenza di un abbonamento, la vincita di un premio o semplicemente una conoscenza con una ragazza: questi sono i temi su cui vertono ultimamente le truffe.

Tra le nuove truffe ce n’è una che sta rubando soldi e dati agli utenti, e ecco quale

Quello in basso è un testo che racchiude ormai un inganno molto conosciuto: quello del pacco in sospeso alla dogana. Tra le truffe più in voga, questa è una delle più pericolose soprattutto per coloro che hanno effettivamente ordinato qualcosa che aspettano di ricevere.

“TRACK TRACE

CONSEGNA DEL PACCO

SOSPESO!

Stato: Fermato all’hub di

distribuzione (onere doganale in

sospeso

Potrebbero essere applicati costi di

consegna

Il tuo codice di monitoraggio:

53482852548

Pianifica La Consegna Ora“.

Per evitare di cascare in una truffa del genere, controllate l’indirizzo e-mail: nel caso in cui il messaggio dovesse arrivare da un corriere reale, il dominio dopo la @ dovrebbe racchiudere il nome del corriere stesso. Anche il testo molto spesso è sconclusionato e privo di riferimenti utili.