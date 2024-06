TIM e Kena Mobile sfidano Iliad e Vodafone: il resoconto delle promo fino a 250GB

Vi siete mai chiesti quali sono le offerte migliori di questo mese di giugno in circolazione nel mondo della telefonia mobile? Ad affrontarsi sono sempre gli stessi gestori, ovvero TIM, Vodafone e Iliad con un outsider che è Kena Mobile.

TIM e Kena Mobile contro Iliad e Vodafone: il resoconto delle migliori offerte dei gestori

TIM rende disponibile il meglio con le Power. Tutte e tre le offerte mandano minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi verso tutti. La prima offre 150 giga in 4G, la seconda 200 giga in 4G e la terza 300 giga in 5G. I prezzi sono rispettivamente i seguenti: 6,99 €, 7,99 € e 9,99 € al mese. Il primo mese in entrambi i casi è gratuito.

Vodafone offre le sue Silver. Entrambe hanno a disposizione minuti senza limiti e 200 messaggi. La prima possiede 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G, rispettivamente al costo di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.

Il vero vantaggio che stimola gli utenti a sottoscrivere una di queste due offerte di Vodafone è sicuramente il prezzo. Quest’ultimo peraltro, in entrambi i casi, solo per il primo mese consiste in una cifra di 5 €. Oltre a tutto questo, ricordiamo che si possono aggiungere anche 50 giga in più semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica chiamato SmartPay. Così facendo si arriva rispettivamente a 150 e a 200 giga al mese.

Come nel caso di TIM, anche con Vodafone per avere queste due offerte bisogna rispettare dei criteri di provenienza. Esattamente come con il gestore italiano, anche qui per avere una delle due Silver serve arrivare da Iliad o da uno dei tantissimi gestori virtuali presenti sul territorio.

Chiudono il cerchio Kena e Iliad. Il primo tra i due mette a disposizione minuti senza limiti e 200 messaggi con 230 giga in 4G a 6,99 € mensili. Iliad invece rende disponibili tre offerte Flash, tutte con minuti e messaggi senza limiti. La Flash 150 offre 150 giga in 4G a 7,99 €, la Flash 200 offre 200 giga in 5G a 9,99 € e la Flash 250 offre 250 giga in 5G a 11,99 € al mese.