Laser portatile anti-droni ora disponibile, è il più efficace al mondo

Restando in tema guerra, inevitabilmente visti gli eventi che stanno avendo luogo ormai da qualche anno a questa parte, si parla della tecnologia applicata al mondo delle armi. Secondo quanto riportato sarebbe stata svelata una nuova arma molto potente e precisa, attualmente in dotazione all’esercito australiano. Si tratta di un nuovo laser portatile che consente alla tecnologia militare di fare un passo avanti in netto verso la difesa dai droni.

Questo nuovo sistema, che prende il nome di Fractl, è stato totalmente sviluppato da AIM Defence e consente di sprigionare una potenza e una precisione mai viste prima. Si tratta, secondo gli esperti, del laser portatile ad alta energia più potente ed efficace al mondo.

Fractl è il laser portatile che neutralizza i droni in volo

I test hanno dimostrato la grande abilità di questa nuova arma nel riuscire a neutralizzare con gran facilità i droni in volo. Rispetto alle altre armi tradizionali che contro velivoli molto agili sono praticamente inutili, questo laser riesce ad essere estremamente preciso. Le fonti riferiscono anche che è molto versatile ed economico.

Il suo raggio laser ad alta intensità riesce ad incenerire i doni fino a 1000 metri in movimento e fino a 1500 metri con un’andatura più stabile. Il suo sistema di puntamento avanzato garantisce a coloro che lo manovrano di centrare il punto preciso dove colpire, rendendo praticamente nulli i danni collaterali.

Oltre a distruggere il bersaglio, il laser può essere usato anche per segnali di avvertimento o magari per accecare i sensori in maniera temporanea o ancora per disabilitare i doni danneggiandoli minimamente.

“I droni costituiscono una sfida in costante evoluzione, richiedendo soluzioni altrettanto avanzate. Un’arma a energia diretta come il Fractl, capace di rilevare, tracciare e neutralizzare questi obiettivi in modo efficace, è essenziale per la nostra difesa. Le recenti esperienze in Ucraina hanno evidenziato la necessità urgente di dotarsi di strumenti adeguati per contrastare questa minaccia, e il Fractl offre una risposta concreta e all’avanguardia“.