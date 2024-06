TIM, offerte Power per giugno: ecco fino a 300 GB in 5G

Quando un’offerta detiene i migliori contenuti al suo interno diventa più che allettante per il pubblico. Questo è ciò che sta accadendo con le nuove offerte di TIM, colosso che chiaramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.

L’azienda col passare del tempo è stata in grado di mettere a segno diversi nuovi colpi, tutto con le sue offerte più vantaggiose. Chiunque abbia sentito parlare già in precedenza della linea Power, sa che sono diverse le offerte che ne fanno parte. Attualmente il gestore italiano ne detiene infatti ben tre al suo interno, tutte convenienti e soprattutto piene di contenuti.

TIM: cosa c’è nelle nuove offerte della linea Power? Ecco i dettagli

Nel caso in cui si volesse partire fin da subito con l’offerta regina, ecco che è d’obbligo menzionare la nuova Power Special. Questa grande offerta mette a disposizione del pubblico davvero tutto quello che ci si aspetta. Al prezzo mensile di soli 9,99 €, gli utenti possono sposare una promo che contiene minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS verso tutti e addirittura 300 giga in 5G.

Le altre due offerte non sono da meno visto che, in proporzione, garantiscono ancora una volta il meglio. La nuova TIM Power Iron è una delle soluzioni più scelte siccome costa solo 6,99 € mensili. Anche al suo interno ci sono 200 messaggi e minuti illimitati verso tutti, con 150 giga in rete 4G.

A completare ci pensa l’ultima promo della linea Power, ovvero la Supreme Easy. Con il suo prezzo mensile di soli 7,99 € per tutti gli utenti che possono sottoscriverla, ecco sempre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS ma questa volta con 200 giga in 4G.

Per tutte queste offerte ci sono anche dei giga da utilizzare all’estero in roaming e c’è anche un periodo promozionale: solo per il primo mese infatti saranno totalmente gratuite per coloro che hanno la fortuna di poterle scegliere. Anche il costo di attivazione potrà essere totalmente bypassato.