CoopVoce: le due offerte nuove partono da 4 euro, ecco fino a 300 GB

Con le promozioni mobili che sono spuntate fuori durante gli ultimi mesi, qualcuno credeva che i vecchi gestori non sarebbero riusciti a tenere il passo. Effettivamente il lavoro dei gestori virtuali si è visto e ha dimostrato di riuscire a tenere testa a quelle realtà che da sempre dominavano nel mondo della telefonia mobile. Contrariamente a quello che però gli utenti credevano, anche gestori come TIM e Vodafone, che di certo non brillano per la convenienza, sono riusciti ad adeguarsi al mercato attuale. A tal proposito alcune realtà virtuali hanno deciso di premere ancora di più sull’acceleratore e tra queste figura chiaramente il nome di CoopVoce.

L’azienda, che negli ultimi anni ha dato prova di integrità e soprattutto maturità, ha proposto ancora delle nuove offerte. Quelle viste durante gli scorsi mesi non sono bastate ed è per questo che la continuità risultava un aspetto fondamentale da coltivare. Attualmente, proprio sul sito ufficiale di CoopVoce, sono visibili due offerte straordinarie appartenenti a due gamme diverse. La prima è una EVO mentre la seconda è una EXTRA.

CoopVoce: queste sono le offerte messe a disposizione da pochi giorni sul sito ufficiale

Partendo dalla prima offerta, quella che costa meno di tutte, l’obiettivo era quello di sorprendere. CoopVoce proponendo di nuovo la sua tanto amata EVO 10 torna nel mercato delle offerte low cost con i contenuti giusti. All’interno di questa soluzione ecco infatti 1000 messaggi con minuti senza limiti e 10 giga in 4G per un prezzo di 4,90 € mensili. Chi la sottoscrive entro il 17 luglio può avere l’attivazione gratis.

L’altra offerta è clamorosa per due motivi: i contenuti e la promozione disponibile. CoopVoce con la EXTRA 300 rende disponibili minuti illimitati, 1000 messaggi e 300 giga in 4G per 9,90 € al mese. In concomitanza con gli europei di calcio, CoopVoce consente l’attivazione gratuita e due mesi di offerta gratis fin quando l’Italia partecipa alla manifestazione.