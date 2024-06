Xiaomi ha annunciato una novità per il suo popolare smartphone Redmi Note 13 Pro 5G. Si tratta dell’ introduzione di una nuova variante di colore chiamata Olive Green. Disponibile a partire da agosto 2024. Questa nuova opzione cromatica presenta una finitura lucida ed arricchisce ulteriormente il numero di colori del dispositivo. Tra le colorazioni disponibili infatti sono già presenti la Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple. A tal proposito, la scelta di introdurne una nuova è stata probabilmente motivata dal desiderio di offrire ai consumatori una maggiore varietà e personalizzazione. Mantenendo però, allo stesso tempo, tutte le caratteristiche tecniche che hanno reso questo smartphone un successo nel corso degli anni.

Redmi Note 13 Pro5G: caratteristiche tecniche e prezzo invariato

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Redmi Note13 Pro 5G Olive Green mantiene inalterate tutte le caratteristiche del modello originale. Il dispositivo è dotato di un ampio display OLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel. Dispone poi di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità massima sotto la luce diretta del sole raggiunge i 1.800 nit. Supportando anche Dolby Vision e certificazioni come TÜV low blue light per la protezione degli occhi. Come processore troviamo il potente Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Al quale si accompagna una memoria RAM che può arrivare fino a 12GB e uno spazio di archiviazione fino a 512GB.

Per quanto riguarda la fotocamera principale del Redmi Note13 Pro5G, è sicuro uno dei suoi punti di forza. Con un sensore Samsung HP3 da 200 MP e apertura f/1.65, che assicura foto di altissima qualità. Completano il comparto fotografico una camera ultra-wide da 8MP e una macro da 2 MP. Per i selfie, è presente invece una fotocamera frontale da 16MP. La batteria da 5.100mAh poi, supporta la ricarica rapida via cavo a 67 watt. Permettendo di caricare completamente il dispositivo in soli 44 minuti.

Il prezzo delle diverse varianti di memoria resta invariato rispetto ai modelli già in commercio. Parliamo infatti di 429,90€ per la configurazione da 12+512GB. Mentre di 399,90€ per quella da 8+256GB. Il cellulare sarà disponibile esclusivamente sul sito ufficiale di Xiaomi, mi.com. Insomma, con queste specifiche di alto livello e un prezzo competitivo, il Redmi Note13 Pro5G in versione Olive Green si presenta come una scelta molto interessante. In particolare per coloro che sono alla ricerca di un device performante e dal design accattivante.