OnePlus ha annunciato una collaborazione con CATL, azienda leader nel settore delle batterie. Lo scopo della partnership è quello di sviluppare una nuova tecnologia chiamata Glacier Battery. Tale innovazione, secondo quanto dichiarato dal marchio cinese, potrebbe rivoluzionare il mercato delle batterie. A tal proposito, OnePlus ha rivelato ulteriori dettagli su tale tecnologia che sembra destinata a migliorare visibilmente rispetto ai modelli attualmente disponibili.

OnePlus lavora a nuove batterie più durature

La Glacier Battery sarà caratterizzata da un’estrema densità energetica, superiore a quella delle batterie attuali. OnePlus afferma che, dopo quattro anni di utilizzo regolare, i nuovi modelli manterranno l’80% della loro capacità originale. Ciò rappresenterebbe un notevole miglioramento rispetto all’attuale media di 800 cicli di ricarica. Suddetta capacità di mantenimento della carica nel tempo potrebbe cambiare il modo in cui consideriamo la durata e l’affidabilità delle batterie nei dispositivi mobili.

La Glacier Battery debutterà con il nuovo Ace3 Pro. Quest’ultimo verrà commercializzato in alcuni mercati con il nome di OnePlus 12T. Il lancio ufficiale del dispositivo è previsto per il 27giugno. In tale occasione sarà possibile vedere come tale nuova tecnologia si comporta in un contesto reale.

L’Ace3 Pro sarà equipaggiato con una batteria di nuova generazione dalla capacità impressionante di 6.100mAh. Quest’ultima avrà una densità energetica di 763 Wh/L. Inoltre, avrà un peso di soli 14grammi. Sarà presente un supporto alla ricarica rapida fino a 100W. In questo modo il dispositivo verrà ricaricato in soli 36minuti. Tale velocità rappresenta un notevole vantaggio per gli utenti che necessitano di avere il proprio dispositivo sempre pronto all’uso nel minor tempo possibile.

L’adozione della Glacier Battery da parte di OnePlus potrebbe segnare un punto di svolta nel settore. Oltre ad una maggiore capacità e densità energetica, punta anche ad una durata nel tempo significativamente migliorata. Se queste promesse verranno mantenute, OnePlus potrebbe stabilire un nuovo standard, influenzando positivamente anche altre aziende.