Su WhatsApp un nuovo a aggiornamento sta per migliorare ulteriormente la piattaforma. Nello specifico, è stata rilasciata la versione beta 2.24.13.17 per dispositivi Android. Quest’ultima introduce una nuova funzionalità molto attesa dagli utenti della piattaforma. Si tratta del tastierino telefonico integrato. Suddetta nuova caratteristica consente alle persone di effettuare chiamate direttamente dall’app senza dover salvare i numeri di telefono nella rubrica. L’accesso al tastierino avviene tramite un nuovo pulsante di azione mobile nella scheda dedicata alle chiamate. Una volta selezionato gli utenti possono digitare il numero desiderato ed effettuare la chiamata istantaneamente.

Nuova funzione per le chiamate in arrivo su WhatsApp

Un aspetto particolarmente utile è la possibilità di salvare i numeri nella rubrica direttamente dall’app dopo averli digitati per la prima volta. Ciò elimina la necessità di aggiungere manualmente i contatti. Inoltre, semplifica il processo di gestione delle chiamate. E non è tutto. È stata aggiunta anche una scorciatoia nella schermata di composizione. Quest’ultima consente di inviare un messaggio ad un numero dopo aver tentato di effettuare una chiamata.

Come anticipato la funzione è al momento disponibile solo per gli utenti della versione Beta di WhatsApp. Non è ancora noto quando la funzionalità verrà rilasciata nella versione stabile. Ma il team di sviluppo è ancora a lavoro per migliorarne l’efficienza. Considerando ciò è ipotizzabile che non sarà necessario troppo tempo prima che il nuovo tastierino possa essere reso disponibile a tutti.

Gli utenti della versione Beta hanno la possibilità di accedere in anteprima alle novità in arrivo sulla piattaforma. Dopo l’utilizzo possono fornire all’azienda i primi feedback. Quest’ultimi hanno un ruolo importante. Infatti, vengono usati per migliorare le nuove funzionalità e velocizzarne la diffusione.

Il recente aggiornamento evidenzia l’impegno di WhatsApp per offrire un’esperienza sempre più integrata e funzionale. Un focus particolare viene posto sulla facilità d’uso e sulla personalizzazione delle interazioni telefoniche direttamente dall’app.