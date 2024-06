Samsung sta preparando una grande novità per gli appassionati di tecnologia. Stiamo parlando dei prossimi Galaxy Buds 3. Questi ultimi infatti potrebbero abbandonare l’iconico design a “fagiolo” per adottare uno stile più tradizionale e simile agli AirPods di Apple. Alcune indiscrezioni sul web hanno rivelato un cambiamento estetico rilevante rispetto ai modelli precedenti. Le nuove immagini mostrano auricolari dotati di steli e fori di ventilazione. Accompagnati poi da una custodia completamente ridisegnata con la parte superiore trasparente. Non è ancora chiaro però se le tali foto rappresentino la versione base dei Buds 3 o quella Pro.

Galaxy Buds 3: caratteristiche tecniche avanzate e lancio imminente

Questo cambiamento di design rappresenterebbe una netta svolta rispetto alla filosofia estetica dei precedenti Galaxy Buds2 Pro e GalaxyBudsFE. I quali sono caratterizzati da una forma arrotondata senza steli. A tal prezzo, le indiscrezioni suggeriscono che Samsung lancerà sia una versione standard che una Pro dei GalaxyBuds3. In più è probabile che saranno disponibili nei colori argento o bianco e avranno la classificazione IP5. Grazie a cui è garantita una buona resistenza a polvere e acqua. Altro elemento davvero interessante è la funzione “Find” per ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento, che sarà integrata in entrambi i modelli.

Le specifiche tecniche di questi nuovi e avanzati dispositivi sono già oggetto di discussione tra gli appassionati. Essi offriranno ANC (Active Noise Cancellation), audio a 24-bit 96kHz, 360Audio e Adaptive EQ. La versione Pro sarà dotata di driver a 2 vie, Blade Lights, Ambient Sound e garantirà fino a 6 ore di autonomia.

Nonostante manchino ancora informazioni ufficiali sulla data di lancio, si presume che i Galaxy Buds 3 saranno presentati durante il prossimo evento GalaxyUnpacked previsto per luglio. Se confermato, ciò rappresenterá uno dei più importanti aggiornamenti per gli auricolari Samsung. Segnando una chiara volontà del marchio di voler competere con i principali rivali sul mercato.