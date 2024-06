Il lancio ufficiale del nuovo OnePlus Ace 3 Pro è previsto per il prossimo 27 giugno, ma l’azienda ha avviato la campagna di marketing collegata al dispositivo. Lo smartphone è stato avvistato sulla piattaforma di Oppo per i pre-ordini, ma non solo.

Il brand ha iniziato a pubblicare le prime immagini ufficiali che mostrano il design del OnePlus Ace 3 Pro. Possiamo affermare che ormai il dispositivo non ha più alcun segreto prima del suo debutto ufficiale.

Nell’immagine in apertura di articolo possiamo ammirare il device in tutta la sua bellezza e, soprattutto, nelle colorazioni disponibili al lancio. OnePlus ha previsto tre colorazioni principali basate sulle tonalità del verde, dell’argento e del bianco.

Inoltre, le tre colorazioni differiranno l’una dall’altra per la tipologia di materiale utilizzato per la backcover. Infatti, il retro del dispositivo nella variante verde sarà realizzata in eco-pelle per garantire un livello di eleganza superiore. La colorazione argentata sarà in vetro mentre l’ultima versione, quella bianca sarà realizzata in ceramica.

Quest’ultima versione del OnePlus Ace 3 Pro sarò denominata Supercar Porcelain Collector’s Edition. L’utilizzo della ceramica permetterà di offrire un dettaglio particolare allo smartphone e, al tempo stesso, garantire una resistenza sopra la media.

I test di OnePlus indicano che la scocca in ceramica può resistere al livello 8.5 della scala Mohs che misura la durezza di un materiale. Ne consegue che sarà possibile garantire una resistenza elevatissima ai graffi oltre che alla normale usura. Il brand sostiene la possibilità che lo smartphone può cadere senza riportare alcun danno.

Oltre alla scocca in materiale ceramico, la Collector’s Edition potrà contare su due diverse combinazioni di memoria RAM e di sistema. La versione base partirà da 16/512GB mentre la più prestazionale offrirà ben 24GB di RAM e 1TB di storage.