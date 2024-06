A quanto pare Fastweb ha deciso di attuare una vera e propria piccola rivoluzione all’interno della propria azienda e struttura societaria, il noto operatore a tinte gialle ha deciso infatti di lanciarsi nel mondo dell’e-commerce, ha infatti messo online il proprio Store digitale all’interno del quale potrete acquistare numerose tipologie di prodotti a stampo tecnologico: smartphone, tablet, laptop e tanto altro ancora.

Si tratta di un’iniziativa improntata a dare un voto nuovo all’operatore che vuole così diversificare il proprio mercato e aumentare ovviamente il volume di affari, il tutto è frutto di una collaborazione con un ente specializzato chiamato Digitouch Ecommerce, una società che si occupa di implementare sistemi di pagamento appositi per piattaforme online di commercio digitale, in soldoni consente di effettuare pagamenti su piattaforma web.

Primo passo

Ovviamente siamo solo all’inizio, però Fastweb sembra essere partita con il piede giusto, la piattaforma online è infatti strutturata davvero bene e gode anche di un riscontro pratico nei punti vendita Fastweb, i clienti infatti possono recarsi presso uno Store ufficiale, sfogliare un catalogo fisico e poi scegliere quale prodotto acquistare per il quale riceveranno un collegamento Internet per poi procedere all’acquisto una volta rientrati a casa.

Si tratta ovviamente di un piccolo dettaglio che però fa la differenza per tutti gli utenti che magari non si fidano a effettuare un acquisto online senza avere un riscontro diretto fisicamente, questa caratteristica certamente tornerà utile ai meno pratici di Internet.

Se siete curiosi, dunque la piattaforma è già online è accessibile a tutti, ovviamente per l’occasione Fastweb praticherà degli sconti o delle promozioni ad hoc per incentivare l’utilizzo del proprio e-commerce, dunque se siete intenzionati ad acquistare uno strumento tecnologico forse questa è la scelta che fa per voi, sfruttate il momento e correte sul sito web vestito di giallo per godere delle promozioni presenti online.