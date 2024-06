Un prezzo effettivamente da urlo vi attende proprio oggi su Amazon per l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13, uno smartphone che vuole fare la differenza, mettendo sul piatto un risparmio fuori da ogni logica, con prestazioni comunque di ottima qualità generale.

Le specifiche rientrano perfettamente negli standard a cui siamo solitamente abituati, riuscendo a garantire il pieno accesso ad un pannello da 6,67 pollici di diagonale, tecnologia G-OLED di ottima qualità con risoluzione FullHD+ ed anche lo splendido refresh rate a 120Hz. Sotto il cofano arriva il processore MediaTek Dimensity 6080, che prevede anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che fortunatamente è espandibile tramite la microSD).

Scoprite i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo in esclusiva con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Xiaomi Redmi Note 13: occasione imperdibile solo oggi

Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile all’acquisto ad un prezzo estremamente conveniente, dovete sapere infatti che è disponibile su Amazon a soli 147 euro, rappresentando la soluzione ideale su cui fare affidamento per avere il massimo con il minimo sforzo. Il prodotto è completamente sbrandizzato con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Le dimensioni dello smartphone non raggiungono vette troppo elevate, risultando alla portata di ogni singolo consumatore, infatti il suo peso è di soli 173,5 grammi, con 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri. Molto buono è il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 100 megapixel ed un secondario da 2 megapixel, con risoluzione massima di registrazione purtroppo solo in FullHD a 30fps, oltre comunque ad una connettività complessivamente di ottima qualità: WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0 (senza uscita video), ed anche chip GPS (ricordando l’assenza del chip NFC). La batteria, infine, è un componente da 5000mAh, che permette a tutti gli utenti di riuscire a godere delle prestazioni del prodotto per qualche giorno, prima di dover ricorrere alla ricarica.