La friggitrice ad aria è divenuta con il tempo un piccolo elettrodomestico essenziale per tutti i consumatori, infatti nel corso degli anni sono sempre di più coloro che si ritrovano ad averla presso la propria abitazione, riuscendo così a realizzare ottime ricette con il minimo sforzo. In questi giorni su Amazon è possibile acquistare un prodotto di casa Moulinex, trattasi della friggitrice ad aria Easy Fry & GRill XXL, che viene proposta ad un prezzo davvero ridicolo.

Dimensionalmente il prodotto rientra alla perfezione negli standard a cui siamo solitamente abituati, essendo da 42 x 36,1 x 30,3 centimetri, con una capacità interna di 6,5 litri complessivi, riuscendo così a cuocere le pietanze fino ad un massimo di 8 persone, data la sua potenza di 1830W. Sono disponibili 9 programmi differenti con l’applicazione per le ricette sulla quale trovare tutto il necessario per comprenderne appieno l’utilizzo.

Moulinex: la friggitrice ad aria è scontatissima

La friggitrice ad aria di Moulinex in genere viene commercializzata ad un prezzo di listino di 200 euro, ma solamente in questi giorni gli utenti si ritrovano con la possibilità di risparmiare praticamente il 50% del prezzo di listino, ecco quindi che la spesa finale da sostenere sarà pari a soli 109,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il design del prodotto risulta essere allineato con gli standard del medesimo settore, è realizzata prevalentemente in plastica, con finitura spazzolata che gli conferisce una maggiore eleganza generale. Il sistema di controllo è completamente touch, integrato tutto nella parte frontale, tramite il quale riuscire a selezionare le varie modalità di utilizzo, oltre ovviamente al settaggio di temperature e tempi di cottura. La spedizione presso il vostro domicilio viene gestita da Amazon con consegna in tempi decisamente brevi.