Instagram ha rilasciato una nuova funzionalità che promette di rafforzare la privacy durante le dirette video. Si tratta delle Live per “Amici Stretti“. La funzione è disponibile a livello globale e consente agli utenti di trasmettere in diretta streaming esclusivamente a un gruppo selezionato di persone.

C’è un ulteriore novità in arrivo. Nelle nuove live per gli amici stretti possono partecipare attivamente fino a tre altre persone. Ovviamente anche quest’ultime sono scelte dalla lista. Fino a questo momento, le dirette video su Instagram erano pubbliche e accessibili a tutti i follower dell’utente, un’impostazione che risultava perfetta per influencer e personaggi pubblici desiderosi di interagire con i propri fan. Tale modalità poteva però essere meno allettante per gli utenti comuni, che potrebbero aver evitato di utilizzare la funzione live per timore di un’eccessiva esposizione.

Nuova modalità in arrivo su Instagram per le live

Con l’introduzione della funzione la piattaforma social vuole offrire un’esperienza più personalizzabile e sicura, mettendo al centro la privacy degli utenti. L’aggiornamento è molto utile soprattutto per chi desidera condividere momenti in diretta con un pubblico più ristretto. La nuova modalità fornisce agli utenti un maggior controllo su chi può vedere e partecipare alla trasmissione. La funzionalità promuove una connessione più autentica e intima con i contatti più stretti.

Le Live per Amici Stretti su Instagram si inseriscono in una tendenza più ampia che mira a favorire connessioni più personali. Un altro esempio di tale strategia è l’introduzione della funzione “Note“. Quest’ultima permette agli utenti di condividere brevi aggiornamenti testuali ed emoji esclusivamente con gli Amici Stretti.

Un intervento simile dimostra l’impegno dell’azienda non solo di mantenere la propria piattaforma sempre evoluta e all’avanguardia. Allo stesso tempo l’app di condivisione foto dimostra il suo desiderio di assecondare le richieste dei suoi utenti tornando al passato. D’altronde, sono tanti coloro che rimpiangono i giorni in cui la piattaforma serviva solo per condividere la quotidianità con gli amici più intimi.