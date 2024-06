OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è il nuovo smartphone (qui la nostra recensione) appartenente alla fascia media che vuole portare gli utenti in una dimensione, con display AMOLED super luminoso, supporto alla ricarica rapida a 80W, Aqua Touch ed un comparto fotografico capitanato dal sensore Sony LYTIA 600 con OIS.

La prima grande novità riguarda la batteria, componente a cella singola da 5’110mAh, che garantisce una autonomia più che sufficiente per l’utilizzo sull’intera giornata, riuscendo a raggiungere anche 2,1 giorni di carica. In parole povere è possibile utilizzarlo per 44 ore di chiamate video e 18 ore di YouTube, con supporto alla ricarica SUPERVOOC da ben 80mAh (e progettazione della batteria per capacità ottimale fino a 1600 cicli di ricarica), nonché inversa da 5W.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con refresh rate che raggiunge i 120Hz, luminosità di picco di 2100 nits e Aqua Touch (miglioramento delle prestazioni al tocco quando lo schermo è bagnato). Sotto il cofano trova posto il processore qualcomm Snapdragon 695 5G, con Trinity Engine di OnePlus, che viene supportato da 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (che potrà essere incrementato fino a 2TB tramite una microSD). Gli altoparlanti stereo sono doppi, con volume che può raggiungere anche il 300% del valore iniziale.

Fotocamera e prezzi

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G integra un sensore principale da 50 megapixel LYTIA 600 con stabilizzatore ottico, affiancato da una fotocamera di profondità da 2 megapixel, per terminare il setup con un sensore anteriore da 16 megapixel. Non manca il supporto zoom-in-sensor 2x, per riuscire ad effettuare una sorta di zoom sugli scatti

Disponibile in due colorazioni differenti, Super Silver e Mega Blue, ha sistema operativo OxygenOS 14 di OnePlus, per una esperienza migliorata in termini di velocità e fluidità, grazie anche ad aggiornamenti con animazioni più belle ed innovative, oppure la funzione Smart Cutout per modificare rapidamente le foto. Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto dal 1 luglio (con preordini dal 24 giugno) a 329 euro.