X ha annunciato un cambio significativo nella sua strategia di monetizzazione, diventando il primo tra i principali social network a introdurre un pagamento per la funzione di trasmissione in diretta. Attualmente, piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e TikTok offrono questa possibilità gratuitamente.

La novità per gli abbonati Premium

“Prossimamente, solo gli abbonati Premium potranno effettuare dirette streaming su X”, ha dichiarato la società, evidenziando che questo include anche la trasmissione da encoder con integrazione X, focalizzata principalmente sullo streaming di giochi.

Nonostante X non abbia fornito una spiegazione dettagliata per questo cambiamento, in passato ha attratto utenti verso abbonamenti a pagamento offrendo funzionalità extra come modifica dei post, testi lunghi e feed senza pubblicità. L’introduzione del paywall per funzionalità già ampiamente disponibili rappresenta un passo innovativo per la piattaforma.

La diretta streaming è diventata una parte essenziale dell’interazione sui social media, utilizzata per trasmettere eventi in tempo reale e per sessioni di domande e risposte con il pubblico. Questo spostamento di X potrebbe avere implicazioni significative sulle dinamiche di utilizzo della piattaforma e sul comportamento degli utenti.

Inoltre, ci sono segnali che X stia considerando di applicare tariffe anche ad altre funzionalità “base“. Recentemente, è stato introdotto un costo annuale di $1 per i nuovi account per il privilegio di pubblicare in Nuova Zelanda e nelle Filippine, con Elon Musk che suggerisce l’espansione di queste tariffe a tutti i nuovi utenti.

Cambiamenti che faranno discutere

Questi cambiamenti potrebbero portare a una divisione tra gli utenti, incentivando alcuni a sottoscrivere un abbonamento premium per accedere alle funzionalità avanzate, ma potenzialmente scoraggiando altri dall’iscriversi o dall’interagire attivamente con la piattaforma.

La mossa di X rappresenta una decisione audace che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti e influenzare le dinamiche del mercato dei social media. Resta da vedere come gli utenti reagiranno a questa nuova politica e se altri social network seguiranno l’esempio di X nel futuro prossimo.