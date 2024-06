Vodafone e CoopVoce hanno le migliori offerte: ecco fino a 200 GB

Era necessaria una spinta in più per riuscire a mettere in difficoltà le altre aziende nel mondo della telefonia mobile e Vodafone e CoopVoce hanno deciso di darla. Entrambe le aziende, molto differenti tra loro in quanto la prima è rappresentata da un provider MNO mentre la seconda da un gestore virtuale, hanno più o meno le stesse caratteristiche.

Vodafone: le migliori offerte del momento sono le Silver, eccole qui

Già dalla prima offerta si vede la grande attitudine di Vodafone nel voler conquistare utenti. Questa garantisce al suo interno minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS e 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 7,99 €.

La seconda offerta, praticamente speculare per minuti e messaggi, arriva invece a 150 giga in 4G per navigare in Internet per un totale di 9,99 € al mese.

In entrambi i casi c’è una grande opportunità che qualcuno potrebbe aver sottovalutato: ottenere 50 giga in più tutti i mesi. Secondo quanto riportato infatti Vodafone permette di sottoscrivere gratuitamente il servizio SmartPay utile per la ricarica gratuita. È proprio con questo che si può ottenere l’aggiunta mensile da accumulare con i giga già presenti nelle offerte.

CoopVoce sfida Vodafone: ecco la nuova promo mobile lanciata tre giorni fa

CoopVoce ha ripristinato anche la sua EXTRA 300. Oltre ad un’offerta che consente di avere 10 giga per 4,90 € al mese, il provider virtuale mette a disposizione l’offerta migliore di sempre, quella che garantisce mensilmente 300 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese per sempre, senza cambiamenti di prezzo, peraltro con minuti senza limiti disponibili e 1000 SMS verso tutti.

C’è poi una promozione davvero particolare disponibile per tutti gli utenti che hanno voglia di sottoscriverla. Fin quando la nazionale italiana di calcio resterà tra i partecipanti agli europei, l’attivazione sarà gratuita e ci saranno anche due mesi gratis. Al momento la promozione mobile è disponibile sul sito ufficiale del gestore.