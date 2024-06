Vodafone, il confronto con le offerte ho. Mobile: ecco il 5G e tantissimi giga

Secondo le ultime evidenze, il mondo dei gestori mobili è cambiato nettamente rispetto al passato. Gli utenti che prima erano soliti legarsi ad una realtà per tanti anni, oggi sono diventati nomadi della telefonia, in quanto cambiano gestore di continuo. Ognuno infatti va in base a quelle che sono le proprie esigenze ma soprattutto le proprie disponibilità e il panorama lo permette alla grande. Tra i gestori che stanno riuscendo ad affermarsi ancora una volta tra i migliori in assoluto, compare anche il nome di Vodafone.

L’azienda anglosassone, che non ha passato un bel periodo in quanto ha subito l’onda d’urto dei gestori virtuali, è di nuovo lì. In cima alle classifiche c’è proprio il nome di Vodafone che vuole riscrivere un attimo le gerarchie mettendo a segno dei colpi importanti. Questi possono essere fatti con le sue migliori opportunità nell’ambito mobile, fatte da offerte legate alla gamma Silver. Il confronto oggi è proprio tra Vodafone ed uno dei suoi gestori virtuali, ovvero ho. Mobile.

Vodafone e ho. Mobile: ecco le tre offerte da tenere d’occhio

Le due offerte che detiene Vodafone partono con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. La prima, che costa 7,99 € al mese, porta 100 giga in 4G, mentre la seconda, dal costo di 9,99 € al mese, arriva a 150 giga in 4G.

Scegliendo invece il gestore virtuale ho. Mobile, con la stessa cifra di 9,99 € al mese, si possono avere 200 giga in 5G tutti i mesi. Per quanto riguarda minuti e messaggi, sono senza limiti verso tutti.

Da ricordare ovviamente che, nel caso delle offerte mobili di Vodafone, non tutti possono sottoscriverle. L’azienda ha voluto infatti spingere sull’acceleratore per battere determinati gestori, i quali rispondono al nome di Iliad e dei tanti gestori virtuali disponibili sul mercato. Almeno per il momento tutte e tre le soluzioni sono ancora presenti.