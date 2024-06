Iliad, il noto operatore telefonico, in questi giorni ha lanciato una nuova iniziativa sul suo sito ufficiale. Ovvero la vendita di iPhone ricondizionati. Tali dispositivi sono proposti come praticamente nuovi e sono offerti a un prezzo ridotto rispetto ai modelli di fabbrica. L’introduzione di questi smartphone fornisce così ai consumatori un’opzione più economica. Ma promuove anche pratiche sostenibili attraverso il prolungamento della vita utile dei materiali elettronici.

La strategia Iliad: modelli attuali e benefici per i clienti

Secondo una recente ricerca condotta da Doxa, il 74% degli italiani preferisce acquistare prodotti ricondizionati. In questo contesto gli smartphone si collocano come la categoria più popolare. Ad essi seguono poi elettrodomestici e computer. Questo trend in crescita evidenzia un cambiamento verso abitudini di consumo più consapevoli dal punto di vista ambientale. Finalmente in linea con gli sforzi globali per ridurre i rifiuti elettronici e diminuire l’impronta di carbonio.

Gli iPhone ricondizionati disponibili sul sito di Iliad sono attentamente ispezionati e aggiornati per soddisfare elevati standard di qualità. Ogni dispositivo è sottoposto a rigorosi test e operazioni di pulizia. Così da garantire un funzionamento simile a quello di un nuovo cellulare. Iliad assicura ai consumatori una garanzia di 12 mesi che copre eventuali difetti operativi presenti al momento della consegna del prodotto.

La selezione degli iPhone include modelli popolari come l’iPhone13 Pro e l’iPhone12Pro. Tutti proposti a prezzi davvero inferiori rispetto ai modelli nuovi di fabbrica. Si tratta di un’ opportunità assolutamente conveniente e particolarmente interessante per coloro che sono attenti al budget. Ma che cercano comunque opzioni di smartphone affidabili senza compromettere la qualità. Insomma, questa iniziativa supporta la conservazione ambientale attraverso la riduzione dei rifiuti elettronici. In più offre anche ai consumatori opzioni di cellulari accessibili e di alta qualità.

Per ulteriori dettagli sulle offerte in questione si invita a visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale di Iliad.