WindTre, batosta per gli utenti di rete fissa, ecco i dettagli

Gli utenti adesso si stanno godendo l’estate, ma molto presto ci saranno delle brutte sorprese. Nel corso dei prossimi mesi, in particolare a partire dal mese di settembre 2024, l’operatore telefonico italiano WindTre apporterà degli aumenti al costo mensile di alcune delle sue offerte di rete fissa. Non si tratta dei primi aumenti introdotti quest’anno dall’operatore, farò che già ad agosto saranno introdotti altri aumenti per altre offerte. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli al riguardo.

WindTre sta per introdurre nuovi aumenti per le offerte di rete fissa

Nel corso dei prossimi mesi l’operatore telefonico italiano WindTre introdurrà dei nuovi aumenti sul costo mensile di alcune sue offerte di rete fissa. Come già accennato in apertura, questi aumenti dovrebbero essere introdotti a partire dal prossimo 1 settembre 2024. Per il momento, sembra che queste rimodulazioni avranno un importo massimo pari a 2 euro in più al mese.

I clienti che saranno coinvolti da questi aumenti riceveranno apposita comunicazione nella fattura telefonica relativa al mese di giugno 2024.

Secondo quanto riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, queste rimodulazioni sono state causate da una “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. Per il momento, l’operatore telefonico non ha comunicato i nomi delle offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi aumenti e rimodulazioni.

Come spesso accade, gli utenti che non vorranno accettare queste rimodulazioni potranno esercitare il proprio diritto di recesso. Per farlo, ci saranno vari modi, tra cui:

• Inviare una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

• Inviare comunicazione tramite PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

• Chiamare il servizio 159

• Recarsi presso un punto vendita autorizzato WindTre

• Recandosi presso il sito web ufficiale di WindTre