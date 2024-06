La nuova famiglia Oppo Reno 12 è arrivata ufficialmente per il mercato internazionale nelle scorse settimane. Il produttore ha lanciato due modelli distinti, la variante base a cui si affianca il modello Pro.

Tuttavia, nonostante il debutto internazionale è stato preceduto dal lancio anticipato in madrepatria. Oppo ha presentato i due Reno 12 in Cina con qualche settimana di anticipo. Il motivo di questa scelta è legato alla volontà di fornire ai propri utenti un vantaggio temporale e alcune novità esclusive.

Infatti, i Reno 12 pensati per il mercato globale differiscono per alcune caratteristiche tecniche rispetto alle controparti Cinesi. In particolare, andremo ad analizzare quali sono i punti di differenza maggiori nella variante Pro.

La nuova famiglia OPPO Reno 12 è arrivata nei mercati internazionali, ma la versione Cinese ha alcune caratteristiche uniche

Il nuovo Oppo Reno 12 Pro commercializzato in Cina presenta dimensioni leggermente diverse rispetto alla variante globale. Le dimensioni ufficiali sono di 161.4 x 74.8 x 7.55mm contro i 161.45 x 74.79 x 7.40mm. Nonostante si parli di millimetri, questo comporta anche una variazione di peso da 183 grammi a 180 grammi per i device nel resto del mondo.

Non è chiaro il motivo di questa scelta, considerando che il design generale è identico. Il display quad-curved impreziosisce la parte frontale con un pannello AMOLED da 6,7 pollici e risoluzione FullHD+.

La protezione ai raschi e ai danni è garantita dal vetro Gorilla Glass Victus 2 e la scocca è certificata IP65. Nella parte posteriore trova spazio la una tripla ottica con una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 megapixel per il modello cinese contro la Sony LYT-600 da 50 megapixel della versione global.

Passando al SoC, Oppo ha scelto di equipaggiare il chipset Dimensity 9200+ Star Speed Edition. Per le versioni globali, invece, il produttore ha montato un SoC Dimensity 7300-Energy. Cambiamenti anche per la memoria RAM che in Cina può raggiungere i 16GB mentre nel resto del mondo solo 12GB.

Restano immutate le altre caratteristiche tecniche come la memoria interna, il sensore ad infrarossi, l’NFC e altro. Anche il software sarà basato su Android 14 con l’interterfaccia proprietaria ColorOS 14.1.