MediaTek, durante il Computex 2024, ha colto l’occasione per discutere l’andamento del mercato dei suoi prodotti. Il punto di partenza è stato il processore Dimensity 9300+, lanciato appena un mese fa. Nel corso dell’evento, inoltre, sono state presentate alcune dimostrazioni delle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale del processore, con particolare attenzione alla generazione di immagini supportata dalla NPU (Neural Processing Unit) integrata. Il Vice Chairman e CEO Rick Tsai ha evidenziato le prestazioni superiori della NPU del Dimensity 9300+ rispetto ai requisiti dei PC Copilot+, sottolineando come questo chip possa offrire capacità di elaborazione AI notevolmente più elevate.

MediaTek in continua evoluzione

Tsai ha proseguito la sua presentazione esponendo ulteriori punti di forza dell’azienda. Ha messo in luce le capacità di calcolo e di elaborazione dei processori MediaTek, nonché le avanzate tecnologie di connettività wireless. Un altro punto focale del discorso è stato il riferimento alla tecnologia SERDES ad alta velocità, ovvero la Serialization–Deserialization, fondamentale per applicazioni che richiedono interconnessioni rapide, come quelle tra GPU nei data center.

Un elemento chiave dell’evento è stata la partecipazione di personalità di spicco come Rene Haas di Arm e Jensen Huang di Nvidia. Ciò ha confermato i solidi rapporti di collaborazione tra MediaTek e queste due importanti aziende tecnologiche. La società è uno dei principali clienti di Arm, utilizzando le loro architetture nei propri prodotti. Con Nvidia, invece, MediaTek sta attualmente lavorando su progetti nel settore automotive e ha discusso la possibilità di future collaborazioni per lo sviluppo di acceleratori cloud GenAI. Lo scopo è quello di combinare le proprietà intellettuali di entrambe le aziende per ideare soluzioni innovative nel settore dell’intelligenza artificiale.

La presentazione, inoltre, ha evidenziato l’accurata strategia di MediaTek. Inoltre, l’importanza posta sulle capacità di intelligenza artificiale avanzate e sulla connettività dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni all’avanguardia. In questo modo MediaTek intende soddisfare le crescenti esigenze del mercato.