Il 24 giugno verrà ufficialmente presentato il OnePlus Nord CE 4 Lite. Si tratta di un nuovo smartphone destinato alla commercializzazione internazionale. Il modello segue il OnePlus Nord CE 3 Lite, annunciato nell’aprile dello scorso anno. Numerose anticipazioni suggeriscono che il Nord CE 4 Lite sarà molto simile all’Oppo K12X, già disponibile in Cina. Grazie alle informazioni fornite dal leaker Arséne Lupin, è possibile vedere una serie di render stampa del dispositivo.

Dalle immagini online risulta evidente che i due smartphone sono praticamente identici dal punto di vista estetico. La vera differenza potrebbe risiedere nelle specifiche tecniche. Non sarebbe, infatti, la prima volta che un dispositivo destinato al mercato occidentale presenta caratteristiche diverse rispetto alla sua controparte cinese.

OnePlus Nord CE 4 Lite: il lancio è sempre più vicino

Il dispositivo dovrebbe avere un display OLED da 6,67pollici. La risoluzione è FHD+. Mentre la frequenza di aggiornamento è di 120Hz. Si prevede che il dispositivo sia alimentato dal chipset Snapdragon 6s Gen3. Mentre l’Oppo K12X monta lo Snapdragon 695. Tale differenza potrebbe influenzare le prestazioni e l’efficienza energetica del dispositivo.

E non è tutto. Il nuovo smartphone dovrebbe essere disponibile in due configurazioni di memoria. Una da 8GB e l’altra da 12GB di RAM. Le opzioni di storage dovrebbero essere intorno ai 256GB o 512GB. Entrambe espandibili tramite microSD. Il OnePlus Nord CE 4 Lite supporterà la connettività dual SIM 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1. Inoltre, sarà dotato di jack audio da 3,5mm, NFC e GPS.

La fotocamera frontale dovrebbe essere da 16MP con apertura f/2,4. Sul retro, si prevedono tre camere. La principale da 50MP con apertura f/1,8. Ci sarà poi una per ritratti da 2MP con apertura f/2,4. La batteria potrebbe essere da 5.500mAh. Potrebbe esserci il sostegno per la ricarica rapida SuperVOOC da 80W. Il sensore di impronte digitali sarà integrato nel display. Lo smartphone avrà dimensioni pari a 162,9×75,6×8,1mm. Mentre il peso è di 191 grammi. Sarà disponibile in due colori: blu e grigio.

Al momento non è ancora stato annunciato il costo del OnePlus Nord CE 4 Lite. Il modello precedente, nella configurazione 8/128GB, era stato lanciato a 329euro. È dunque ipotizzare che il prezzo del nuovo modello sarà in linea con suddetta cifra.