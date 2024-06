Le Oppo Enco Air3 sono cuffiette true wireless che riescono a concentrare al proprio interno la massima qualità disponibile, ad un prezzo che complessivamente risulta essere più che bilanciato, addirittura inferiore alle aspettative.

Perfettamente compatibili con qualsiasi device in commercio, le cuffiette sono caratterizzate prima di tutto da una colorazione bianca lucida che conferisce particolare eleganza al prodotto stesso, con una custodia di ricarica decisamente piccola e minimale, tanto da poter essere trasportata anche nella tasca dei jeans senza andare ad appesantire più di tanto.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis, che potete trovare solo con il nostro canale Telegram ufficiale.

Oppo Enco Air3: lo sconto migliore è su Amazon

Le Oppo Enco Air3 sono indubbiamente tra le cuffiette dal miglior rapporto qualità/prezzo tra quelle attualmente disponibili in commercio, sono in vendita ad un listino di 69 euro, ma con la riduzione del 36%, l’utente si ritrova a tutti gli effetti a poter approfittare di uno sconto di circa 25 euro, per arrivare a spendere in finale solamente 44,80 euro. L’acquisto è da completare qui.

Autonomia molto buona, sfruttando i cicli di ricarica promessi dalla custodia stessa si possono raggiungere anche 25 ore complessive. Sotto il cofano troviamo driver da 13,4 millimetri che possono raggiungere un volume massimo più che sufficiente, senza perdite nel dettaglio e nella qualità di riproduzione, grazie alla connessione bluetooth 5.3 fino ad una distanza massima di 10 metri. Il sistema di controlli touch è rapido e funzionale, anche se i comandi non sempre vengono ricevuti in modo corretto.

Il prodotto presenta certificazione IP54, per la resistenza agli schizzi d’acqua, con cancellazione del rumore IA durante le chiamate (ciò non sta a significare che dispongono di ANC), la distanza massima di trasmissione, dati alla mano, dovrebbe comunque raggiungere non più di 10 metri dalla fonte di trasmissione, che sia un tablet, smartphone o computer.