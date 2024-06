La data di lancio per il Nord CE4 Lite 5G è stata ufficialmente annunciata. A confermarla è la stessa OnePlus con un comunicato che fornisce ulteriori dettagli sull’atteso dispositivo.

Nelle scorse ore erano trapelate alcune indiscrezioni, ma ora le informazioni sono più che ufficiali. Il Nord CE4 Lite 5G sarà presentato il prossimo 24 giugno. La data non riguarda più solo la versione Indiana del dispositivo ma sarà valida per la versione destinata al mercato globale.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.30 per la conferenza che sarà trasmessa in streaming sui canali di OnePlus. Per quello che sappiamo ad ora, il nuovo smartphone nasce come la versione Lite del Nord CE4 presentato poche settimane fa. Tuttavia, il device non rinuncerà a garantire la tipica esperienza utente dell’azienda, basata su velocità e fluidità del sistema.

Il tutto, sarà unito ad un prezzo accessibile e alla possibilità di utilizzare al massimo lo smartphone in tutte le situazioni quotidiane. Per questo motivo, nonostante il nome “Lite”, saranno presenti funzionalità di fascia alta tra cui una batteria in grado di garantire un’autonomia senza precedenti in questa fascia di mercato.

OnePlus ha posto particolare attenzione sulla batteria che avrà una capacità da 5.500mAh e il device includerà anche la ricarica rapida ad altissima velocità. Stando a quanto indicato dal brand, il device supporterà la tecnologia a 80W, una soluzione che supera anche quella di altri top di gamma.

Il design generale sarà ispirato a quello del fratello maggiore ma il brand non è sceso troppo nel dettaglio. Al momento l’unica certezza è il display AMOLED con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco fino a 2.100 nits. Anche il comparto fotografico viene indicato come di fascia alta, ma non si conoscono le specifiche tecniche precise.

Tuttavia, Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ci ha tenuto a sottolineare che: “Con OnePlus Nord CE4 Lite 5G stiamo ridefinendo il mercato degli smartphone economici, offrendo prestazioni di livello flagship a un prezzo imbattibile. Questo dispositivo è progettato per superare le aspettative degli utenti in termini di durata della batteria, velocità di ricarica, qualità del display e capacità fotografica, offrendo un’esperienza premium anche agli utenti con budget limitato.”