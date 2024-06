Kena Mobile: 230 GIGA al mese con 6,99 €, distrutta Iliad

Cosa significa scegliere un gestore virtuale tra i tanti provider disponibili sul panorama della telefonia mobile? Di certo significa avere a disposizione dei prezzi più bassi ma soprattutto che durano per sempre e con tanti contenuti in relazione. Una delle aziende che è riuscita sicuramente a dare il suo contributo in maniera maggiore è Kena Mobile. Questo gestore ha introdotto col passare del tempo diverse offerte che sono state in grado di far vedere quanto fosse cresciuto col passare degli anni.

Le grandi caratteristiche che mette a disposizione sono certamente la quantità, la qualità e la convenienza. Da ricordare che la rete mobile su cui il provider si appoggia è quella di TIM.

Kena Mobile: la sua offerta da 6,99 € al mese con tutto incluso

Tra i gestori virtuali sembra che lo scettro finisca di diritto tra le mani di un provider, ovvero Kena Mobile. L’azienda è riuscita in più frangenti a dettare legge con le sue offerte mobili e soprattutto con la grande affidabilità percepita ampiamente dal pubblico. Tutti sanno che le promozioni di Kena Mobile sono in grado di soddisfare tutti i canoni richiesti ma anche di durare per sempre allo stesso prezzo contrariamente a quanto offerto dagli altri provider.

Nessuno si aspettava che potesse tornare disponibile e intanto eccola qui: è di nuovo disponibile la promo da 6,99 € al mese per sempre. Chiunque non avesse dato un’occhiata al sito ufficiale del provider, può farlo adesso e notare che la promo indicata è in alto, prima di tutte le altre.

Si parte subito con minuti senza limiti verso ogni numerazione mobile e fissa, per terminare con 200 SMS ma soprattutto con 230 giga in 4G. Sono queste le peculiarità che arricchiscono una soluzione mobile che sta andando a ruba in questi ultimi tempi. La disponibilità è prevista ancora per diverse settimane e per tutti.