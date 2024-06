TIM: bastano 3 offerte per distruggere Vodafone, ecco 300 GB in 5G

Nel mondo dei gestori mobili, ci sono delle caratteristiche da tenere sempre in considerazione per battere la concorrenza. La prima è sicuramente la convenienza, in quanto ormai tutti sono consci di trovare una qualità più o meno bilanciata e dunque si buttano sul prezzo. La seconda sta nella quantità dei contenuti mentre la terza invece è rappresentata dalla qualità. Tra i gestori più influenti nel panorama ci sono certamente Vodafone e TIM.

Gli ultimi tempi sono stati duri per entrambe le compagini, che adesso sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Sarà davvero complicato per la concorrenza riuscire a mettere i bastoni tra le ruote e a due realtà così collaudate e attualmente in possesso di offerte imbattibili. Il primo obiettivo è quello di condurre una grande campagna estiva, riproponendo delle offerte già viste in passato ma con prezzi rielaborati. Sia Vodafone che TIM stanno riuscendo in questa grande impresa siccome hanno rubato tanti utenti alla concorrenza. Ricordiamo ovviamente che le offerte in questione potrebbero essere soggette ad una selezione in base al gestore di provenienza.

Vodafone e TIM: le 5 offerte top del momento

Queste sono le offerte che TIM mette a disposizione per gli utenti durante il mese di giugno:

Power Iron : minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 150 giga in 4G a 6,99 € .

: minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 150 giga in 4G a . Power Supreme Easy : minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 200 giga in 4G a 7,99 € .

: minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 200 giga in 4G a . Power Special: inutili senza limiti verso tutti, 200 SMS e 300 giga in 5G a 9,99 €.

Queste invece sono le due offerte di Vodafone:

Silver 100 : minuti senza limiti verso tutti, 200 SM e 100 giga in 4G a 7,99 € .

: minuti senza limiti verso tutti, 200 SM e 100 giga in 4G a . Silver 150: minuti senza limiti verso tutti, 200 SM e 150 giga in 4G a 9,99 €.

A poter sottoscrivere queste soluzioni sono solo ed unicamente coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad. Inoltre solo per il primo mese tutte e due le offerte Vodafone costeranno solo 5 €. Per quanto riguarda quelle di TIM, saranno gratis per un mese.