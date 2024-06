Gli utenti con un computer Windows 10 o 11 dovrebbero il prima possibile installare i recenti aggiornamenti mensili. Quest’ultimi sono stati rilasciati dagli sviluppatori di Microsoft dopo una serie di preoccupanti segnalazioni. Infatti, i nuovi interventi sono stati ideati con lo scopo di correggere una vulnerabilità scovata sui dispositivi Windows. Quest’ultima potrebbe essere molto pericolosa poiché può mettere a rischio i dati del computer quando è collegato ad una rete Wi–Fi pubblica. Si tratta di una problematica potenzialmente seria ed ha richiesto l’intervento immediato di Microsoft. L’azienda, infatti, ha lavorato per risolverla con i suoi nuovi aggiornamenti di sicurezza.

La minaccia che ha colpito i computer Windows

Ma in cosa consisteva la vulnerabilità riscontrata? Quest’ultima è identificata con la sigla CVE–2024–30078. Tale falla potrebbe essere usata da hacker e malintenzionati per aprirsi un varco nei dispositivi Windows. Nello specifico, la vulnerabilità funziona quando i computer sono collegati a reti Wi-Fi condivise. Si tratta dei collegamenti pubblici come quelli presenti nelle sale d’attesa, nei luoghi di ristoro, negli hotel e negli aeroporti.

I malintenzionati, dunque, potevano sfruttare la vulnerabilità e accedere ai computer eseguendo comandi da remoto. In questo modo potevano ottenere l’accesso al sistema Windows senza che il proprietario del computer si accorgesse di nulla. La falla è stata identificata come “Important” da Microsoft. Si tratta del secondo livello più alto dell’azienda di Redmond per i problemi che riguardano la sicurezza.

Appena emersa suddetta vulnerabilità Microsoft ha iniziato a lavorare ad una soluzione tempestiva. Quest’ultima è stata poi inserita all’interno del monthly security update riservato ai dispositivi Windows. L’aggiornamento è stato rilasciato già la scorsa settimana ed è disponibile per tutti gli utenti. Considerando quanto detto è evidente quanto sia importante agire tempestivamente. Installando il correttivo il prima possibile è fondamentale per mettere in sicurezza i propri dispositivi anche quando sono collegati a reti pubbliche. L’intervento tempestivo di Microsoft evidenzia l’impegno dell’azienda per mantenere i propri sistemi sicuri e affidabili per tutti gli utenti.