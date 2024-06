Iliad, uno dei principali operatori nel settore delle telecomunicazioni, ha lanciato una nuova serie di iPhone ricondizionati sul suo sito web. Segnando così un notevole ampliamento della sua offerta di prodotti. Disponibili esclusivamente per i clienti Iliad, questi smartphone ricondizionati sono presentati come dispositivi “come nuovi”. In più sono coperti da una garanzia di 12 mesi per garantire un’ulteriore sicurezza.

Iliad: offerte esclusive ed una nuova esperienza cliente

La selezione degli iPhone parte da 179€ per modelli come l’iPhoneSE 2020 e arriva fino a 679€ per l’iPhone13 Pro con 256GB di memoria. Coprendo così diverse preferenze di budget tra i consumatori. Ciascun dispositivo passa attraverso processi approfonditi di ricondizionamento. Compresi aggiornamenti software, pulizia meticolosa, eventuali riparazioni e rigorosi controlli di qualità.

Questa strategia di Iliad mira a offrire opzioni di smartphone accessibili. Ma si allinea anche agli obiettivi di sostenibilità ambientale promuovendo il riutilizzo dei dispositivi elettronici. Offrendo iPhone ricondizionati esclusivamente alla propria base di utenti esistente, Iliad cerca di rafforzare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Confermando il suo impegno nel fornire servizi con un valore aggiunto. Questa iniziativa risponde quindi alle esigenze dei consumatori in cerca di soluzioni mobili sostenibili. Fino a rafforzare la posizione dell’operatore nel mercato competitivo delle telecomunicazioni. Distinguendosi per l’attenzione al cliente e l’innovazione nelle offerte

Insomma, possiamo quindi affermare che c’è amore il lancio degli iPhone ricondizionati da parte di Iliad rappresenta un passo avanti verso l’espansione dei suo portafoglio prodotti. Ad ogni modo, se siete interessati ad altre promozioni messe a disposizione dal gestore, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete numerose offerte di telefonia mobile e non solo, da selezionare. Scegliete quella che maggiormente soddisfa le vostre esigenze e proseguite con l’attivazione on-line. Semplice e veloce, a portata di click. In alternativa potete recarvi presso uno dei tanti punti vendita autorizzati.