Sony ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per il mese di giugno al suo device dedicato al remote play, stimo parlando di PlayStation Portal, il dispositivo ha dunque ricevuto diverse novità in più pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo anche fuori casa e tante altre migliorie.

Tra le varie novità in elenco descritte nel post su PlayStation blog, troviamo finalmente la possibilità di connettersi ad una vasta gamma di reti Wi-Fi pubbliche che però richiedono ulteriori fasi di convalida, parliamo di quelle reti oltre all’inserimento della password di rete richiedono anche di identificarsi all’interno di una piattaforma web nel browser, alcuni esempi sono le reti Wi-Fi degli hotel, dei bar e degli aeroporti.

Le migliorie introdotte

Precedentemente non era possibile connettersi a questo tipo di reti Wi-Fi tramite il dispositivo di casa PlayStation, ora con l’arrivo dell’aggiornamento basterà scansionare un codice QR con il proprio smartphone o tablet per poter essere subito a reindirizzati al browser web ed effettuare la connessione per conto di PlayStation Portal, una volta ultimata la procedura quest’ultima sarà connessa alla rete desiderata.

Oltre a questa funzionalità, l’aggiornamento è introdotto anche un nuovo feedback visivo per le aree tattili del touch pad durante la riproduzione remota e la tanto desiderata possibilità di visualizzare lo stato della batteria all’interno della barra di stato nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Nel post pubblicato con le novità dell’aggiornamento Sonia a concluso dicendosi molto soddisfatta dei risultati raggiunti dal suo dispositivo PlayStation Portal, il quale ha permesso a molti utenti di scoprire il remote play prima molto sconosciuto.

Nei primi tre mesi di lancio di questo dispositivo, il coinvolgimento dell’utenze è stato molto elevato e tra i vari giochi utilizzati su questo device i più popolari sono stati quelli caratterizzati da un’avventura single player: God Of War Ragnarok, Marvel’s Spiderman 2 e Astro’s PlayRoom.