Uno sconto davvero da pazzi vi attende in questi giorni su Amazon, durante i quali potete pensare di acquistare una GoPro Hero12 Black, raggiungendo una delle cifre più basse che si siano effettivamente mai viste prima d’ora.

Il prodotto rappresenta a tutti gli effetti la creme de la creme del settore delle action camere, infatti trattasi del top di gamma assoluto con sensore da 27 megapixel che permette di realizzare video super stabili in 5.3K a 60fps, riuscendo ad estrapolare una qualità superiore al normale, data l’ampiezza di 1/1,9″.

GoPro Hero12 Black: nuovo prezzo basso su Amazon

Arriva la migliore promozione degli ultimi anni con la possibilità di acquistare la GoPro Hero12 Black, che prevede comunque un prezzo di vendita nettamente superiore al normale. Al giorno d’oggi può essere vostra con un esborso di 346,47 euro, con l’effettiva riduzione del 23% rispetto al listino originario di 449,99 euro. La potete acquistare al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto è sempre più trasportabile, se considerate che può raggiungere 71,8 x 50,8 x 33,6 millimetri, con un peso di 154 grammi, include sia le guide di montaggio che la batteria. La stabilizzazione, di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, è l’Hypersmooth 6.0,con autoboost di nuova generazione e l’allineamento con l’orizzonte che prevede una rotazione di 360 gradi.

Il sensore offre un angolo di visuale di 156 gradi, con formati 8:7, 16:9 e 4:3, ma anche una nuova modalità che permette di acquisire il video in verticale registrando in 4K a 9:16. L’obiettivo ultragrandangolare con HyperView riesce ad offrire la sensazione di utilizzo di una GoPro Max, mentre l’autonomia è stata ulteriormente migliorata raggiungendo 70 minuti di registrazione continua alla massima risoluzione (5,3K a 60fps), oppure fino a 155 minuti, ma in questo caso sarà necessario scendere a 1080p a 30fps.