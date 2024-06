Spendere poco su Amazon è davvero facilissimo, anche grazie alle nuove offerte che periodicamente l’azienda decide di mettere a disposizione del pubblico. Tra i prezzi più bassi del momento possiamo annoverare anche la presenza di Samsung Galaxy Watch6, uno smartwatch dalla qualità decisamente superiore al normale, che oggi viene scontato di poco più di 100 euro.

La variante acquistabile a prezzo scontato prevede una diagonale di 40 millimetri del quadrante, soluzione più versatile e maggiormente adatta a tutti, proprio perché più piccola e portatile delle altre. La connessione avviene solamente tramite WiFi, ovvero dovrà affidarsi direttamente allo smartphone, in caso contrario non sarà possibile collegarsi alla rete telefonica (a differenza delle più costose dove è compatibile con la eSIM).

Samsung Galaxy Watch6: prezzo folle su Amazon

Acquistare un Samsung Galaxy Watch6 è divenuto davvero molto più semplice di quanto possiate immaginare, proprio perché al giorno d’oggi vi ritrovate a poter approfittare dello sconto previsto direttamente da Amazon. Il listino del prodotto incluso nel nostro articolo sarebbe di 319 euro, ma approfittando dell’ottima riduzione, la spesa scende del 35%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 206,89 euro. Premete qui per acquistarlo.

Ottime specifiche non riguardano solo l’estetica, che prevede una ghiera touch in alluminio, cinturino intercambiabile realizzato in silicone (e dall’apertura estremamente facilitata), ma anche funzioni di monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, calorie bruciate, distanza percorsa e passi compiuti. Sono davvero tantissime le attività che possono essere misurate in fase di utilizzo, risultando essere un prodotto adatto alla maggior parte degli scopi, con l’aggiunta comunque di una batteria che, a causa anche dell’OS che Samsung ha deciso di installare, sarebbe obbiettivamente potuta essere migliore e più completa.