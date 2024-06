CoopVoce Extra 300: offerta a tempo con un super regalo incluso

Ogni mese i vari operatori telefonici propongono un catalogo di offerte aggiornato per cercare di conquistare l’assetto di utenza più grande, l’obiettivo è quello ovviamente di massimizzare introiti garantendo al pubblico tutto ciò di cui hanno bisogno in termini di SMS, giga e minuti, per fare ciò, ovviamente vengono proposte promozioni per svariate fasce di prezzo che riescono ad accontentare tutte le necessità andando incontro anche ai vari bisogni economici.

All’interno di questo contesto è presente anche CoopVoce che in concomitanza dell’inizio degli Europei di calcio 2024 ha pensato bene di proporre un’offerta a tema per cercare di conquistare l’utenza con delle caratteristiche decisamente succulente, ma con un tempo di validità variabile è direttamente connesso alle prestazioni della nazionale italiana in questa competizione.

La promo in questione è CoopVoce Extra 300 che offre delle caratteristiche davvero accattivanti e la cui durata terminerà nel momento in cui l’Italia verrà eliminata dagli o finirà col vincerli magari.

Le caratteristiche

La promo in questione offre come caratteristiche 300 GB di traffico dati in navigazione 4G, minuti limitati e 1000 SMS verso tutti i numeri regionali, il prezzo da corrispondere ogni mese di 9,99€, non finisce qui però infatti CoopVoce ha previsto anche un regalo per tutti coloro che sottoscrivono la promozione, infatti il costo di attivazione sarà completamente gestito e come se non bastasse i primi due mesi della promo saranno completamente gratis.

Si tratta certamente di un’ottima idea che sfrutta il momento calcistico della nostra nazione per cercare di invogliare gli utenti a sottoscrivere la promozione del momento che una volta terminati gironi la promo potrebbe terminare da un momento all’altro e dunque non c’è tempo da perdere, se siete interessati di conseguenza non procrastinate e attivatevi dal momento che la nazionale italiana potrebbe tranquillamente arrivare in fondo alla competizione, ma potrebbe anche non farcela, facendo terminare prematuramente la promo.