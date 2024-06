Google Pixel 8 è da sempre uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo, prodotto che tutti devono correre subito ad acquistare nel momento in cui fossero interessati ad uno smartphone che permetta di raggiungere il massimo livello di godimento, spendendo una cifra tutt’altro che impossibile da raggiungere.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la scheda tecnica corre su binari opposti rispetto al prezzo, infatti parte con dimensioni che potremmo ritenere quasi più piccole rispetto al normale, raggiungendo per la precisione 150,5 x 70,8 x 8,9 millimetri di spessore, ed un peso che non va oltre i 187 grammi. Molto buono è il display da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, ed una densità di pixel 424 ppi, che sfrutta la tecnologia OLED per arrivare comunque ad un refresh rate addirittura di 120Hz (protezione del display Gorilla Glass Victus).

Google Pixel 8: sconto di 100 euro su Amazon

Il prezzo di vendita del prodotto non è mai stato di base troppo elevato, se considerate giustappunto che il listino di vendita partiva da 799 euro. Amazon ha cercato, come sempre del resto, di renderlo il più appetibile possibile per il pubblico, riducendolo di altri 100 euro, così da arrivare a proporre una spesa finale di soli 699 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Sotto il cofano trova posto un processore Google Tensor G3, che viene affiancato dalla GPU Immortali-G715s MC10, ed una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Da notare che, come nel caso di tutti gli iPhone, anche Google Pixel 8 non permette di espandere la ROM, per questo motivo all’atto dell’acquisto valutate attentamente il taglio che desiderate acquistare, perché non potrete in nessun modo incrementarlo in un secondo momento. Per i dettagli collegatevi ad Amazon.