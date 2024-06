Il prezzo è letteralmente impazzito su Amazon per tutti coloro che vorranno acquistare il Lenovo Tab P12, un tablet da 12,7 pollici di ottima qualità generale, che integra alcune specifiche tecniche in grado di innalzarlo verso l’Olimpo dei dispositivi di fascia alta.

La caratteristica principe del prodotto, oltre ovviamente ad un ampio pannello, è proprio la risoluzione massima: 3K. Sotto il cofano invece trova posto un processore MediaTek Dimensity 7050, che prevede anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Di base il tablet viene commercializzato con Android 12, ma sin da subito sarà possibile installare gli aggiornamenti successivi.

Lenovo Tab P12: offerta folle sul suo acquisto oggi

Lenovo Tab P12 è il tablet che riesce a garantire un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole al pubblico, in confronto proprio alle prestazioni e qualità offerte. Il suo listino è di 449 euro, ma approfittando della riduzione dell’11% che Amazon ha deciso di applicare giusto in questi giorni, l’utente si ritrova a poter spendere solamente 399 euro per il suo acquisto finale. Lo trovate a questo link.

Il pannello resta comunque LTPS LCD da 12,7 pollici, con tutti i limiti del caso, molto buona la multimedialità, data la presenza di altoparlanti JBL quadrupli con supporto a Dolby Atmos. La batteria è un componente da 10’200mAh, che supporta la ricarica rapida a 30W ed una riproduzione video fino a 10 ore di utilizzo continuativo. Le connessioni partono da WiFi 802.11 ax dual band, passando per bluetooth 5.1 ed una USB Type-C 2.0, che non presenta quindi uscita video.

Il comparto fotografico è composto posteriormente da un sensore da 13 megapixel, mentre anteriormente è disponibile una fotocamera da 8 megapixel con autofocus e la possibilità di godere di un ottima apertura F2.2. Le dimensioni restano comunque perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati.