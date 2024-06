L’estate sta per arrivare e come prevedibile i vari providers telefonici vogliono sfruttare la bella stagione per cavalcare l’onda del turismo e offrire all’utenza promo ad hoc per conquistare un a fetta di mercato non indifferente, infatti le promo sono da sempre l’arma più utilizzata dai vari providers per cercare di accaparrarsi gli introiti migliori dal momento che offrono l’utente ciò di cui hanno bisogno a costi ovviamente competitivi.

Si tratta di una gara senza sosta che vede tutti i providers italiani offrire listini davvero variegati con promozioni farcite di tantissimi giga, minuti ed SMS, alla quale ovviamente partecipa anche Iliad che da un po’ di anni a questa parte è senza alcun dubbio un punto di riferimento per i vari utenti grazie alla propria infrastruttura di rete sempre affidabile.

Ecco dunque che nel mese di Giugno 2024 con l’estate alle porte, Iliad come sempre stupisce con delle promo pensate per tenere alta l’attenzione della propria clientela, vediamo insieme le tre promo che offrono tantissimi giga fino a 250 in 5G.

Le promo del momento