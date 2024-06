Auto: addio a cinque elementi iconici del passato

Il modo in cui nel tempo le auto sono cambiate è impressionante. L’innovazione le ha trasformate nel corso di un secolo rendendole sempre più tecnologiche e diverse, migliorate sotto molti aspetti. C’è però un particolare che forse alcuni non hanno notato, forse per abitudine. Diverse componenti ed alcuni equipaggiamenti che prima erano essenziali per la nostra guida ora sono scomparsi. Ve ne eravate accorti?

Quel che le auto non hanno più: dal freno a mano alla chiave

In molti modelli il freno a mano manuale sta pian piano sparendo dalla circolazione. Il freno di stazionamento elettronico sta diventando invece lo standard, specialmente nelle auto di classe più alta. Pare che solo il 9% delle nuove auto vendute in Gran Bretagna nel 2023 sia dotato di freno a mano manuale, portando ad una diminuzione della sua presenza in 4 anni del 29%.

Il cambio manuale, un tempo la norma, sta cedendo il passo al cambio automatico. ll cambiamento è da molti apprezzato per la sua comodità e per la riduzione di emissioni che comporta. Per comprendere quanto siano diversi ora i dati basta prendere in considerazione le auto vendute in Francia l’anno scorso, dove il cambio automatico è presente sul 75% delle vetture, indicando un aumento del 33% in confronto al 2019.

La ruota di scorta, un altro elemento essenziale in caso di foratura, sta diventando sempre più rara nei nuovi veicoli. Al suo posto, i produttori preferiscono utilizzare pneumatici runflat o kit antiforatura, che contribuiscono a ridurre il peso del veicolo e, di conseguenza, il consumo di carburante. Anche i pulsanti fisici all’interno delle auto stanno rapidamente sparendo. Sono oramai sostituiti da sistemi di infotainment con touch screen e comandi vocali. Ah, le chiavi dell’auto, sono quasi un mero ricordo del passato. La maggior parte delle auto moderne utilizza sistemi di avviamento elettronici e non hanno più bisogno dell’inserimento della chiave. Nonostante qualche nostalgico possa magari non apprezzare tale particolare, la sua assenza va a migliorare enormemente la sicurezza dell’auto.