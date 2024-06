Aumento prezzi Telepass Family: cosa fare entro il 30 giugno

Telepass ha annunciato l‘aumento del prezzo di abbonamento per il suo contratto Family scatenando dibattiti e l’ira della sua clientela. Gli abbonati hanno tempo fino al 30 giugno per chiudere il proprio contratto senza ripercussioni. Dal 1 luglio 2024, infatti, il costo del contratto Telepass Family aumenterà a 3,90 euro al mese, mentre il canone per il sevizio Plus salirà a 4,90 euro.

Per chiudere il contratto entro la scadenza si possono eseguire diversi procedimenti. È possibile inviare un’email a gestionecontratto@telepass.com o una PEC a assistenza@pec.telepass.com. In alternativa, si può spedire una lettera all‘indirizzo Telepass presente sulla pagina web. Ancora meglio, se possibile, basta recarsi nei Telepass Store e nei Centri servizi dei gestori autostradali per disdire di persona il contratto. Per ricevere aiuto è anche possibile contattare il Call Center al numero verde 800.904.940.

Disdire il contratto Telepass e non subire conseguenze

Attenzione: nessuna modalità di chiusura è istantanea, non c’è la bacchetta magica. Anche inviando una PEC, un operatore vi contatterà telefonicamente per confermare la chiusura del contratto. Durante questa chiamata, è possibile che venga offerto un anno di canone gratuito. La decisione di accettare o declinare l’offerta spetta soltanto a voi. In caso di chiusura del contratto, i clienti hanno l’obbligo di restituire i dispostivi di cui sono in possesso entro i due mesi successivi alla cessazione dell’abbonamento. Per sapere le modalità e i luoghi per la restituzione basta andare sul sito web di Telepass.

L’aumento dei prezzi dell’abbonamento Telepass Family è un cambiamento che ha portato molti utenti a rivalutare i servizi offerti. Si ricorda che è fondamentale agire entro il 30 giugno 2024 per chiudere il contratto senza penali se si vuol cambiare, valutando nel contempo le opzioni presenti sul mercato. Con i rincari tariffari, è infatti possibile considerare alternative come le promozioni molto più convenienti di UnipolMove o MooneyGo. Consigliamo di prendere al più presto un decisione e di scovare ogni possibile promo sostitutiva che vi consenta di risparmiare.