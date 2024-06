Promozioni Vodafone: sconti esclusivi e tariffe speciali per tutti

Scegli Vodafone e otterrai una serie di promozioni fantastiche e sconti esclusivi per i clienti di tutte le età

Le promozioni disono sempre tra le più vantaggiose ed esclusive, e soprattutto sono pensate

Al giorno d’oggi non è facile spiccare nel settore delle telecomunicazioni, poiché il mercato è abbastanza saturo, soprattutto dopo l’arrivo degli operatori telefonici virtuali.

Eppure Vodafone riesce ad avere una fetta molto importante di clientela, visto che solo in Italia conta circa 18 milioni di clienti mobili e 2,8 milioni di clienti fissi.

Ma vediamo insieme quali sono le tariffe telefoniche più vantaggiose dell’operatore telefonico, che promette servizi di ottima qualità a prezzi davvero invidiabili.

Vodafone: quali sono le tariffe telefoniche migliori in questo momento?

Vodafone offre da sempre delle tariffe telefoniche estremamente vantaggiose. Ma vediamo in questo periodo quali sono le migliori tra cui scegliere.

RED MAX UNDER 25 : si tratta dell’offerta di Vodafone pensata proprio per i più giovani, ovvero per coloro che hanno meno di 25 anni. La promozione prevede minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso l’UE, 100 giga in 5G, rete sicura inclusa e Vodafone club incluso se si attiva l’offerta con SmartPay. Il tutto a 9,99 € al mese, con un costo di attivazione di 9,99 €.

FAMILY+: quest'offerta di Vodafone è pensata per i clienti che hanno già la rete fissa in casa, e prevede minuti e SMS illimitati verso tutti, più giga illimitati in 5G a 9,99 € al mese con costo di attivazione di 4,99 €.

BRONZE PLUS: questa è l'offerta pensata, invece, per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali, ad esempio Iliad, Poste Mobile e Fastweb e comprende minuti e SMS limitati verso tutti, più giga illimitati in 5G se l'offerta viene attivata con SmartPay, oppure 150 giga al mese a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 0,01 €.

Affrettati a scegliere una delle tante promozioni di Vodafone pensate per te, per la tua famiglia e per i giovani.