Logitech MX Master 3S, un nome, una garanzia di qualità, è uno dei migliori mouse attualmente disponibili sul mercato, caratterizzato da un design estremamente ergonomico, prestazioni elevate ed allo stesso tempo una elevata possibilità di personalizzazione.

Il mouse risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, può essere utilizzato con MacOS, Windows o Linux, estendendosi eventualmente anche verso altri lidi mobile. Viene progettato per essere utilizzato solo dai destrimani, principalmente per la sua speciale conformazione e per la presenza di tasti personalizzabili raggiungibili solamente con l’ausilio del pollice (che per un mancino si troverebbe dall’altra parte).

Logitech MX Master 3S: lo sconto migliore su Amazon

Se state cercando il miglior mouse in circolazione, Logitech MX Master 3S fa sicuramente al caso vostro, dovete sapere essere infatti in vendita originariamente a 134,99 euro, cifra che viene sapientemente ridotta da Amazon del 37%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 85,12 euro. A questo punto viene applicato un coupon del valore di 6,13 euro, il che porta il prodotto ad un costo finale di 78,99 euro (l’ultimo coupon deve essere applicato manualmente nella pagina di riepilogo dell’ordine). Premete qui per effettuare l’ordine.

I suoi punti di forza sono indubbiamente tantissimi e molto disparati, come i DPI 8K, capaci di garantire estrema precisione e facilità di utilizzo su ogni superficie, anche il vetro. I clic sono stati fortemente silenziati rispetto al passato, così da non arrecare alcun fastidio a chi vi circonda. La batteria integrata può garantire lunghe sessioni di utilizzo, anche per settimane, prima di richiedere il collegamento diretto alla presa a muro. Al momento attuale su Amazon potrete scegliere tra due colorazioni differenti, sebbene non assicuriamo abbiano esattamente lo stesso identico prezzo.